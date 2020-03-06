Fatih Mert: "Verilmesi gereken penaltılar verilmiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Mert: 'Verilmesi gereken penaltılar verilmiyor' - Son Dakika Spor

Fatih Mert: "Verilmesi gereken penaltılar verilmiyor"

6 saat önce

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Beşiktaş karşısında verilmesi gereken penaltılarının verilmediğini söyledi.

Fatih Mert:

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Beşiktaş karşısında verilmesi gereken penaltılarının verilmediğini söyledi.


Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Fatih Mert, Sedat Ağçay'ın pozisyonunda hakem Arda Kardeşler'in penaltıyı atladığını söyleyerek, "Maçın başında 4. dakikada penaltı golüyle 1-0 geriye düştük. Ondan sonra dengeyi sağladık. Daha sonra ataklar yapmaya başladık. Sedat'ın düşürüldüğü pozisyonda hakem penaltıyı veremedi. VAR'a da gidemedi. Geçen hafta Sivas spor maçında 35. dakikadan itibaren 10 kişi oynamak zorunda kaldık" değerlendirmesini yaptı.


"Maalesef verilmesi gereken penaltılar verilmiyor"


Ankaragücü Kulübü olarak zor günler geçirdiklerini vurgulayan Başkan Mert, "Ankaragücü olarak ne şartlarda buraya geldiğimizi bütün spor kamuoyu biliyor. Bu takım ligin ilk devresinde transfer yapamadı. Çok zor şartlarda oynadı. Rakipleriyle eşit olamadı transfer yapamadığı için. Hakemleri de anlamıyorum. Göreve geldiğim günden beri 4 buçuk aydır bugüne kadar hiç konuşmadım ama Türkiye'de konuşmak mı gerekiyor bilmiyorum. Konuşanın sesinin fazla çıktığı zaman mı bu işler yapılıyor anlamıyorum. Ben 'vicdan' diyorum. Devre arasında hakem camiasından güvendiğim insanlarla bu pozisyon nedir diye sordum. Sedat'ın pozisyonunun penaltı olduğunu söylediler. Bize çok kolay çalınıyor ama maalesef bize verilmesi gereken penaltılar verilmiyor. Çok çabuk kart çıkıyor. Bugün 5-6 futbolcumuz sarı kart gördü. Geçen hafta ona keza. Kaybettiğimiz maçların çoğunu 10 kişi oynayarak kaybettik. Bu kulüp burada bir yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen herkes vicdanlı olsun. 110 yıllık bir kulüp burası. Bizi bu kadar kolay harcamayın lütfen" şeklinde konuştu.


"Söylenecek çok şey var ama malum sebepten dolayı söyleyemiyoruz"


Sedat Ağçay'ın pozisyonu hakkında teknik ekibi ile de görüştüğünü aktaran Başkan Mert, "Onlar da penaltı olduğunu düşünüyorlar. Son pozisyonda hakem VAR'a gitti. O pozisyonda niye gitmedi. Biz onu anlayamadık. VAR neden uyarmadı. Aslında söylenecek çok şey var da malum sebeplerden dolayı söyleyemiyoruz" açıklamasını yaptı.


"Bu uygulamaya bir standart getirilmeli"


Başkan Mert, protokol çıkışında yöneticilere getirilen açıklama yasağı ile ilgili de görüş belirterek, "Bu çok değişik bir uygulama. Buna bir şart standart getirilebilir. Dün Kulüpler Birliği'nde söylediler. 4-5 tane kulüp 150 bin TL ceza almış. Bu çok mantıklı gelmedi bana. Bunun bir yeri ayarlanabilir. Biz de çıkıp rahat rahat söyleyeceğimizi söyleyelim. Bir röportaj vermek için de 1 saat beklemek zorunda kalmayalım" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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