Fatih Mert: "Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Mert: 'Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar' - Son Dakika Spor

Fatih Mert: "Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar"

6 saat önce

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Türkiye Futbol Federasyonu'nun takım harcama limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarma kararının sorulması üzerine, "Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar.

Fatih Mert:

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Türkiye Futbol Federasyonu'nun takım harcama limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarma kararının sorulması üzerine, "Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar. Bu alınmış bir kararın revize edilmesi sanki birilerine yardımcı olmak için yapılmış gibi geliyor" diye cevap verdi.


Süper Lig'in 15. Haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-0 geriden 2-0 berabere kaldı. Maçına ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Biz bugün mutluyuz. Yeni yönetimle birlikte 5 haftadır galibiyet alamıyorduk. Her şey kötü gidiyordu ama bugün 10 kişiyle 1 puan alabilmek gerçekten büyük mutluluk. Ankaragücü ligin transfer yapamayan tek takımı. Zorluklarla mücadele ediyoruz. Bu kulübümüz için inşallah başlangıç olur. İyi günler Ankaragücü için olur" diye konuştu.


"Sanki birilerine yardımcı olmak için yapılmış gibi geliyor"


Türkiye Futbol Federasyonu'nun takım harcama limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarma kararının sorulması üzerine Mert, "Transfer yapamadık zaten. Transferi açamadığımız için bizim orada limitimiz var. Oradaki rekabeti nasıl etkiler bilmiyorum. Bizim gibi açamayan takımlar var. Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar diye düşünüyorum. Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yapılacak. Bu zaten çıktı. İnşallah bizim gibi takımlara da yardımcı olacak bir formül bulunur. Bazı kulüpler kollanıyor olabilir. Bana öyle gibi geliyor. Çünkü bu alınmış bir kararın revize edilmesi sanki birilerine yardımcı olmak için yapılmış gibi geliyor. Bizlere yardımı olur diye düşünüyoruz" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü, Fatih Mert, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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