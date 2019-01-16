Fatih Metin, Meslek Odalarını Ziyaret Etti

AK Parti Bolu
Belediye Başkan adayı Fatih Metin
, İnşaat Mühendisleri Odası
ve Makine Mühendisleri Odasını ziyaret ederek işbirliği çağrısı yaptı.
Metin, sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini Makine Mühendisleri Odası ile İnşaat Mühendisleri Odasını ziyaret ederek sürdürdü.
İnşaat Mühendisleri Odasına yaptığı ziyarette bir konuşma yapan Metin, 31 Mart'ta seçimi kazanması halinde İnşaat Mühendisleri Odasının en büyük paydaşlardan biri olacağını belirterek, şehri dizayn ederken, şehrin güzelleşmesi, sosyoekonomik anlamda daha ilerlemesi için inşaat sektörünün önemli olduğuna vurgu yaptı.
Metin, daha sonra Makine Mühendisleri Odasını da ziyaret etti.
Buradaki konuşmasında mühendislerin, teknik becerisi, kapasitesi ve potansiyeli olan kişiler olduğunu söyleyen Metin, bu tecrübelerden belediyenin de maksimum seviyede yararlanması gerektiğini dile getirdi.