Son Dakika Haberleri: Fatih Metin, Meslek Odalarını Ziyaret Etti

Fatih Metin, Meslek Odalarını Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasını ziyaret ederek işbirliği çağrısı yaptı.

Fatih Metin, Meslek Odalarını Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasını ziyaret ederek işbirliği çağrısı yaptı.

Metin, sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini Makine Mühendisleri Odası ile İnşaat Mühendisleri Odasını ziyaret ederek sürdürdü.

İnşaat Mühendisleri Odasına yaptığı ziyarette bir konuşma yapan Metin, 31 Mart'ta seçimi kazanması halinde İnşaat Mühendisleri Odasının en büyük paydaşlardan biri olacağını belirterek, şehri dizayn ederken, şehrin güzelleşmesi, sosyoekonomik anlamda daha ilerlemesi için inşaat sektörünün önemli olduğuna vurgu yaptı.

Metin, daha sonra Makine Mühendisleri Odasını da ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında mühendislerin, teknik becerisi, kapasitesi ve potansiyeli olan kişiler olduğunu söyleyen Metin, bu tecrübelerden belediyenin de maksimum seviyede yararlanması gerektiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:32 Kaynak: AA

İnşaat Mühendisleri Odası, Bolu, Fatih Metin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeni Metro ve Metrobüs Hatlarının Güzergahlarını Açıkladı

Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:16:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Metin, Meslek Odalarını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]