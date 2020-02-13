Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle... - Son Dakika

Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle...

6 saat önce

Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle..., System.String[]

Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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