Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle... - Son Dakika

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Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle...
6 saat önce
Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL
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