FATİH MİLLET CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

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FATİH MİLLET CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
6 saat önce
Ali ABLAY/İSTANBUL DHAFatih'te gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde 34 kişiye idari işlem yapıldı.
Ali ABLAY/İSTANBUL DHA
Fatih'te gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde 34 kişiye idari işlem yapıldı. Polis
ekipleri, akşam saatlerinde Millet Caddesi üzerinde koranavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde gerçekleştirdi.
Denetimlerde kurallara uymayan 34 kişiye idari işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:26 Kaynak: DHA
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