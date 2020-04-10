Fatih Millet Caddesi'nde koronavirüs denetimi - Son Dakika

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Fatih Millet Caddesi'nde koronavirüs denetimi
6 saat önce
FATİH'te gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde 34 kişiye idari işlem yapıldı.
FATİH'te gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde 34 kişiye idari işlem yapıldı.
Polis ekipleri, akşam saatlerinde Millet Caddesi üzerinde koranavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde gerçekleştirdi.Denetimlerde kurallara uymayan 34 kişiye idari işlem yapıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:32 Kaynak: DHA
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