Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular - Son Dakika
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Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular

26.04.2022 06:49

Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular Fatih Millet Caddesi'nde hırsızlar apartmanın içinden kuyumcunun atölyesine girdi.

Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular

İSTANBUL - Fatih Millet Caddesi'nde hırsızlar apartmanın içinden kuyumcunun atölyesine girdi. Daha sonra ise hırsızlar oksijen tüpüyle duvarı delerek kuyumcuya girdi. Oksijen tüpünden çıkan alevler yangın alarmını çalıştırdı. Telefonuna gelen yangın bildirisi üzerine, kuyumcu sahibi itfaiye ekiplerine yangın ihbarı verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dükkanın soyulduğunu anladı. Oksijen tüpüyle kuyumcuya giren hırsızlar, çelik kasayı da delerek 3 kilo altın çaldı ve olay yerinden uzaklaştı.

Olay, 04.30 sıralarında Fatih Millet Caddesi'nde 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar kuyumcunun yanında bulunan apartmanın girişinden kuyumcunun atölyesine girdi. Atölyeye giren hırsızlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpüyle kuyumcunun duvarı deldi. Duvarı delerek kuyumcunun içine giren hırsızlar daha sonra oksijen tüpüyle altınların bulunduğu çelik kasayı yakarak delmeye çalıştı. Hırsızlar çelik kasayı yaktığı esnada çıkan dumanlar yangın alarmını çalıştırdı. Yangın alarmının çalışması üzerine iş yeri sahibinin telefonuna bildirim geldi. Telefonuna yangın bildirisi gelen iş yeri sahibi olayı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyumcunun soyulduğunu fark etti. Olay polis ekiplerine bildirildi. Kuyumcuya gelen polis ekipleri yaptıkları ilk belirlemeye göre kuyumcudan 3 kilo altın çalındığını tespit etti.

Oksijen tüpüyle kuyumcuya girdiler

Sabahın erken saatlerini fırsat kollayan hırsızlar kuyumcunun yanında bulunan apartmanın girişinden kuyumcunun atölyesine girdi. Daha sonra oksijen tüpüyle duvarı delen hırsızlar kuyumcunun içine girdi. Yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü kuyumcuya sokan hırsızlar çelik kasayı yakarak içindeki altınları çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk belirlemeye göre 3 kilo altının çalındığını tespit etti.

Alarm çalınca ortaya çıktı

Alarmın çalması üzerine soyguncular iş yerinden kaçtı. Alarm uyarısı üzerine iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyumcuya giren polis ve itfaiye ekipleri olayın yangın değil de soygun olduğunu anladı. Olay polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soygunla ilgili çalışma başlattı.

Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular
Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular
Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular
Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular - Son Dakika


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