Son Dakika Haberleri: Fatih Millet Caddesinde Kazada Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Fatih Millet Caddesinde Kazada Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

1 saat önce

Fatih Millet Caddesinde kazada otomobil devrildi: 3 yaralıİSTANBUL - Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışmasıyla otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.

Fatih Millet Caddesinde kazada otomobil devrildi: 3 yaralı

İSTANBUL - Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışmasıyla otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 04.00 sularında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzeri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çapa istikametine seyir halinde olan Berkay Ş, idaresindeki 34 UM 5444 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Behcet O, yönetimindeki 34 TAK 84 ticari otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda Berkay Ş, hakimiyetindeki otomobil devrildi. Kazada ticari taksi sürücüsü ile devrilen otomobilde bulunan Serhat A., ile Harun A., yaralanırken, Berkay Ş, ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, devrilen otomobilde sıkışan Serhat A., ve Harun A., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Devrilen otomobil nedeniyle trafik geçişi kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

Turgut Özal, Fatih, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Öztürk, Galatasaray ile Söz Kesti Erdoğan'dan Arapça Tabelalara Tepki Gösteren İYİ Partili Adaya Sert Sözler: Ahlaksıza Bak, Terbiyesize Bak Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 06:14:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Millet Caddesinde Kazada Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]