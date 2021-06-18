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Fatih Ömeroğlu'nun "ARA-YAN" sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Fatih Ömeroğlu'nun "ARA-YAN" sergisi sanatseverlerle buluştu

18.06.2021 15:54
Fatih Ömeroğlu'nun

Çağdaş sanat eserleri üzerine çalışan Fatih Ömeroğlu'nun hazırladığı "ARA-YAN" sergisi ziyarete açıldı.

Çağdaş sanat eserleri üzerine çalışan Fatih Ömeroğlu'nun hazırladığı "ARA-YAN" sergisi ziyarete açıldı.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerindeki sergide geleneksel sanatlardan izler taşıyan, kök metaforların çağdaş sanatla yeniden yorumlandığı 26 eser yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat, yepyeni sergi ve etkinliklerle Fatih'te sanatı yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Fatih Belediyesi olarak sanatın toplumla bağına önem verdiklerini vurgulayan Durhat, "Fatih Belediyesi olarak sanatın toplumla bağını çok önemsiyor, kültüre ve sanata yaptığımız yatırımların geleceğimizi inşa edecek güçte olduğuna inanıyoruz.? Sanatı her devirde arayan insandır, en başta kendini arar hayatını anlamlandırmak ister. Araçları ve teknikleri değişse de güzelin ve hakikatin peşinden koşar. Fatih Belediyesi olarak gelenekselden moderne sanatın her tarzına değer vererek sanatçılarımızı destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da Fatih Belediyesinin başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

"Sergi üçlemelerle ortak bir kavram oluşturarak hazırlandı"

Sanatçı Fatih Ömeroğlu, sergilenen eserleri farklı başlıklar kullanarak hazırladığını belirterek, "Yazı üçlemesi, motif işlemesi, Peygamber kıssaları üçlemesi ve heykel üçlemesi gibi üçlemeler üzerine kurduk. Bu üçlemelerle ortak bir kavram oluşturup sergiyi hazırladık." dedi.

Sergiye ve eserlere ilişkin hazırlanan kataloğa olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Ömeroğlu, şunları söyledi:

"Sanatçının, kültürünü oluşturan kök metaforları tanıması, bilmesi ve bu yeti ile yeni yorumlar yaparak üretmesi yerel olanı evrensel çizgide, evrensel olanı ise yerel çizgide yüceltir. Sanatın evrensellik ilkesi kültür farklılıklarına rağmen anlaşılabilen ortak bir dildir. Bu sebeple kültür çeşitliliğinin muhafazası evrensel olanın zenginliğini arttırır.

Bizler, öncemiz ve yaşadığımız zaman arasındaki bağı zedelersek kendimize anlattığımızı bir başkasının anlamasını bekleyemeyiz. Diğer yandan tek maksadımız belgelemek ve bilgilendirmekse sanat anlayışımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Bu iki nokta arasındaki diğer bir nokta ise; oluşturduğumuz görsel dil dünyasını, oluşturmaya çalıştığınız bir kavram içinde, yaşanmış, yaşanılan ve yaşanacak olan dünyaya sunmaktır."

Serginin açılışına Zeynep Gemuhluoğlu, Güvenç Güven, Taner Alakuş, Şehnaz Özcan, Aslıhan Erkmen, Betül Bilgin, Levent Karaduman, Gürkan Pehlivan ve Hasan Türkmen'in de arasında bulunduğu sanat camiasından önemli isimler katıldı.

Sergi hakkında

Kadim olanın felsefesiyle çağdaş olanın tekniğinin bir araya geldiği sergi, kağıt ve fırça kullanılmadan oluşturulan heykel ve tablolardan meydana geliyor.

İzleyiciler ARA-YAN sergisinde hat sanatından Anadolu motiflerine, folklordan dinler tarihine farklı temaların özgün metaforlarla bir araya getirildiği eserleri görebiliyor.

Sanatçının, kendine özgü üslubuyla yaşadığı kültürü çağdaş bir yorum ve çeşitlilikle sunduğu sergi, 28 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Fatih Belediyesi, Heykel, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Ömeroğlu'nun 'ARA-YAN' sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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