Son Dakika Haberleri: Fatih Ortaokulu Öğrencilerinden Müzik Şöleni

Fatih Ortaokulu Öğrencilerinden Müzik Şöleni

43 dakika önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunun Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda, müzik şöleni düzenlendi.

Fatih Ortaokulu Öğrencilerinden Müzik Şöleni, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunun Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda, müzik şöleni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Gürol Yıldız, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşların katıldığı müzik şöleninde öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden güzel eserler seslendirildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

Kurtalan, Siirt, Fatih, Güncel
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