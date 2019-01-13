Fatih Ortaokulu Öğrencilerinden Müzik Şöleni
43 dakika önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunun Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda, müzik şöleni düzenlendi.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde bulunun Fatih
Ortaokulu öğrencileri tarafından Selahaddin Eyyubi
İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda, müzik şöleni düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Gürol Yıldız, Sivil Toplum Kuruluşu
Temsilcileri ve vatandaşların katıldığı müzik şöleninde öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden güzel eserler seslendirildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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