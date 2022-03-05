Fatih Özgökçen: "Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz" - Son Dakika
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Fatih Özgökçen: "Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz"

05.03.2022 22:09

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Galatasaray karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Galatasaray karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur. Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz" dedi.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda mental olarak bir düşme yaşadıklarını söyleyen Başkan Fatih Özgökçen, "Galatasaray maçının yeni bir başlangıç olacağını söylemiştik. İyi bir oyun ortaya koyduk. Teknik ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. 28. haftaya gelene kadar hep 'taraftar' dedik. Taraftarımızın stadımızı doldurmasını hep söyledik, belirttik. Bugün 30 bine yakın taraftar kitlemiz vardı. Etkisini hep beraber gördük. Belki de o bunaltıcı baskıları Galatasaray'ın oyun oynamasını da engelledi. Hem de takımımıza ekstra bir motive sağladılar. Taraftarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kalan maçlar daha neyi gösterir bilemiyoruz ama bu aşamadan sonra Konyaspor'un tabii ki sağlam hedefi ikincilik olacak. En büyük arzumuz bu. Bunun için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Özgökçen, Şampiyonlar Ligi ile ilgili sorulan soruya ise, "Kalan maçlar neyi gösterir bilemiyoruz ama Konyaspor'un sağlam hedefi mutlaka ikincilik olacaktır. Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur. Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" cevabını verdi.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)

Fatih Özgökçen: Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz
Fatih Özgökçen: Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz
Fatih Özgökçen: Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz

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Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Konyaspor, Fatih, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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