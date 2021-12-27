Üye Girişi
SPOR Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum - Son Dakika

SPOR Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum

27.12.2021 22:56

Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorumHasan DÖNMEZ - Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, ligin ilk yarısının son haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum

Hasan DÖNMEZ - Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, ligin ilk yarısının son haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Özgökçen, '90 dakika mücadele eden, oyunu alma arzusu içerisinde olan bir takım oluştuğu için takımımla, teknik ekibimizle hepsiyle gurur duyuyorum. Mücadele azminin bir sonucu olarak bugün de Konyaspor belki tarihinde ilk defa ikinci sırada, lidere 7 puan yakınlıkta, 3'üncü sıradaki takımdan 6 puan uzakta olarak ligin ilk yarısını sonlandırdı' dedi.

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özgökçen, 90 dakika mücadele eden takımıyla gurur duyduğunu söyleyerek, 'Sezonun ilk yarısını tamamladık. Sezon başından beri hep mücadele edecek bir takım oluşturma gayreti içerisindeydik. Belki mağlup olabiliriz, galip gelebiliriz, berabere de bitebilir ama Konyaspor futbol takımı 90 dakika boyunca mücadele edecek bir takım olacak dedik. Hamt olsun ki bugün 19'uncu maç sonrasında görüyoruz ki; puan, galibiyet tabi bunlar güzel şeyler. Bunları bir tarafa bırakın ama ben 90 dakika mücadele eden, oyunu alma arzusu içerisinde olan bir takım oluştuğu için takımımla, teknik ekibimizle hepsiyle gurur duyuyorum. Mücadele azminin bir sonucu olarak bugün de Konyaspor belki tarihinde ilk defa ikinci sırada, lidere 7 puan yakınlıkta, 3'üncü sıradaki takımdan 6 puan uzakta olarak ligin ilk yarısını sonlandırdı. İnşallah ufak, tefek takviyeler yapabiliriz. Hocamızın elimize ulaşan bir raporu var, ona göre bakacağız. Belki takviye de gerekmeyebilir. Kararı yönetim kurulumuzla vereceğiz. İkinci 19 maçı da, bu şekilde mücadele ederek ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisindeyiz. Futbol skora dayalı bir oyun. Kazandığınız zaman mutlaka mutlu olursunuz. Beşiktaş gibi ülkemizin güzide takımlarından birisini mağlup ettiğiniz zaman, ister istemez bir sevinç oluşuyor. Tabi ki şu anda herkes mutlu" ifadelerini kullandı.

SPOR Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum
SPOR Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum
SPOR Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum
SPOR Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum

YORUMLAR
500

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Fatih, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum - Son Dakika


Fulya Öztürk'ün programında stüdyo karıştı! Başkasına kaçıp çocuk yapan kadın, eşi "Boşanmam" deyince çıldırdı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo karıştı! Başkasına kaçıp çocuk yapan kadın, eşi "Boşanmam" deyince çıldırdı         
23:07
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
23:07 Emekli ve memur zammıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Hazine sıkıntı çıkarmayacak
23:07 Ahmed Hassan, attığı golle gündemin zirvesinde yer aldı
22:43 Örtülü faiz eleştirilerine Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem
22:43 Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun
22:21 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi
22:09 Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı
22:08 Son Dakika: "40 milyar dolar piyasaya sürüldü" iddiasına Maliye Bakanı Nebati'den cevap: Hani nerede bu para?
21:45 Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin "Omicron" raporunu yayınladı
21:37 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak yorum: Hakeme küfrettiler ama karar doğruydu
21:20 Fenerbahçe'den gönderildi, içinden Ronaldo çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 23:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement