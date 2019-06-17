Son Dakika Haberleri: Fatih Öztürk Kasımpaşa'da
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Fatih Öztürk Kasımpaşa'da

1 saat önce

- Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, geçen sezon Akhisarspor forması giyen kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Öztürk Kasımpaşa'da, System.String[]

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, geçen sezon Akhisarspor forması giyen kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
Lacivert-beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

 


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:04 Kaynak: DHA
Sabah, Fatih Öztürk, Kasımpaşa
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