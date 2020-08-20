Fatih Öztürk ve Mame Thiam transferleri sonrası Beşiktaş Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı istedi! - Son Dakika

Fatih Öztürk ve Mame Thiam transferleri sonrası Beşiktaş Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı istedi!

Mensah ile N'Sakala'yı kadrosuna katan, Welinton ile de anlaşan siyah beyazlılar, şimdi gözünü Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita'ya dikti.

Fatih Öztürk ve Mame Thiam transferleri sonrası Beşiktaş Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı istedi!, System.String[]

Mensah ile N'Sakala'yı kadrosuna katan, Welinton ile de anlaşan siyah beyazlılar, şimdi gözünü Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita'ya dikti. Kasımpaşa'nın "Türk futbolunun çok önemli değerleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın önceki yıllardan bugüne mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmekteyiz" açıklamasının ardından lacivert beyazlılarla iletişime geçen Beşiktaş Yönetimi, Koita'yı talep etti. Daha önce Fatih Öztürk, Galatasaray'a; Mame Thiam da bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Teknik ekip karar verecek

Beşiktaş bu doğrultuda Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner ile temasa geçti ve Koita'ya resmen talip olduklarını belirtti. Ciner ise konuyu yönetime getireceğini ve teknik ekibin raporu doğrultusunda verebileceklerini siyah beyazlılara iletti. Ocak 2016'da İngiliz ekibi Blackburn Rovers'tan 320 bin Euro bonservis bedeliyle alınan 29 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon 24 Süper Lig maçında 12 gol atıp, 4 de asist yaparak önemli bir katkı vermişti. Tecrübeli futbolcu daha önce 2 kez Fransa U21 ve 4 defa da Gine Milli Takımı'nın formasını terletmişti.

Lemina için görüşmeler sürüyor

Takıma forvet ve sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş, geçen sezonu G.Saray'da geçiren ön libero Lemina için de girişimlerine devam ediyor. Gabonlu oyuncu ile prensipte el sıkışan Kartal, Southampton'la da masaya oturdu. Forvette de Ze Luis ile görüşmelerini sürdüren yöneticiler bu oyuncunun yüksek bonservis maliyeti nedeniyle kiralama talebinde bulundular. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ayrıca sağ kanadı dolduracak yerli ve yabancı oyuncu temaslarınında hızlandırılmasını istedi.

Fatih Öztürk, Fode Koita, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 07:45

Son Dakika Spor Fatih Öztürk ve Mame Thiam transferleri sonrası Beşiktaş Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı istedi! - Son Dakika Spor
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