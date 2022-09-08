Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik, 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine karşı çıktı

Türkiye'ye yönelik Adalar'ı silahlandıran ve ABD'ye çok sayıda üs kurduran Yunanistan son günlerde Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi ile radar kilidi atması bardağı taşırmıştı.

Batı'nın şımarttığı Yunanistan'ın, Ege ve Akdeniz'de haklarını koruyan Türkiye'ye karşı pervasızlıklarına karşı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını vermişti.

TÜRKİYE'NİN DENGİ OLMAYAN YUNANİSTAN'DAN KÜSTAH YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı haddini aşan ne askeri ne ekonomik olarak ne de siyasi olarak Türkiye ile boy ölçüşecek seviyede olmayan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlığı "Ne gece ne de gündüz gelebilirler, çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır" ifadelerini kullanarak tansiyonu artırmıştı.

PORTAKAL YUNANİSTAN'I DEĞİL TÜRKİYE'Yİ SUÇLU BULDU

Yunan'ın Türkiye'ye yönelik hadsiz yanıtını Twitter hesabından paylaşan muhalif gazeteci Fatih Portakal, bunca gelişmeye rağmen Türkiye'yi savaş çıkarmaya çalışan taraf olmakla suçladı.

Söz konusu Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanlığı'nı da etiketleyen Portakal "Bile isteye kriz çıkarmak bu olsa gerek! Yıllarca görmemezlikten gel, sonra "geliriz ha!" de. Elin oğlu da altında kalmaz tabi. Savaş çıkarmayı basit, kolay bir şey mi zannediyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

YUNAN'IN TÜRKİYE'NİN ASKERİ UNSURLARINA YÖNELİK TACİZLERİ

Ayrıca Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri sürüyor. 2022'nin başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu. Yunan sahil güvenlik botları da Türk karasularını tam 33 defa ihlal etti.