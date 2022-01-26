Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Yemeğe tabii ki de gidin ama o gün değil, bu yaptığınız öngörüsüzlük - Son Dakika

İstanbul'da 24 Ocak akşamı meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Ekiplerin çalışması sırasında Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı İmamoğlu'na ise vatandaşlardan tepki yağdı. İmamoğlu'na tepki gösterenlerden biri de gazeteci Fatih Portakal oldu.

"GİDİN TABİİ AMA O GÜN DEĞİL"

Portakal, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Ekrem İmamoğlu anormal günde yemeğe gitmiş. Gidin tabi ki, ama ekipleriniz mücadele ederken, insanlar zorlukları aşmaya çalışırken değil. O gün değil. Öngörüsüzlük.. MOBESE olayı arkası yarında!!!" ifadelerini kullandı. Portakal, MOBESE görüntüleri için ise "MOBESE olayı arkası yarında" ifadesini kullanması ise dikkat çekti.