Son Dakika Haberleri: Fatih Portakal Hakkında Soruşturma

Fatih Portakal Hakkında Soruşturma

1 saat önce

Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA - GAZETECİ Fatih Portakal hakkında, ana haber bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Fatih Portakal Hakkında Soruşturma, System.String[]
Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA -  GAZETECİ Fatih Portakal hakkında, ana haber bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Fatih Portakal'ın 10 Aralık 2018 tarihinde FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözlerin ardından "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında program CD'sinin RTÜK'ten istendiği, farklı illerden gönderilen 16 şikayet dilekçelerinin de bu soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:00 Kaynak: DHA

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