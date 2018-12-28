Fatih Portakal Hakkında Soruşturma
1 saat önce
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, FOX TV
haber sunucusu Fatih Portakal
hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık
'tan yapılan açıklamada, Fatih Portakal hakkında, 10 Aralık
'ta FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözleriyle ilgili "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Program CD'sinin celbi için RTÜK'e müzekkere yazıldığı ifade edilen açıklamada, "O tarihten itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımıza çeşitli yerlerden gönderilen 16 şikayet, bu soruşturmayla birleştirilmiş olup soruşturma devam etmektedir." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:06 Kaynak: AA
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Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı