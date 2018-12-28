Son Dakika Haberleri: Fatih Portakal Hakkında Soruşturma

Fatih Portakal Hakkında Soruşturma

1 saat önce

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fatih Portakal'a "Sarı Yelekliler" ile ilgili yorumlarından dolayı "Suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Fatih Portakal Hakkında Soruşturma, System.String[]
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fatih Portakal'a "Sarı Yelekliler" ile ilgili yorumlarından dolayı "Suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Fransa'da yaşanan 'Sarı Yelekliler'in eylemleri ile ilgili olarak FOX TV Ana Haber Bülteni'nde "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" şeklinde konuşan Fatih Portakal hakkında "Suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 16 kişinin şikayetiyle yürütülen soruşturma devam ediyor.

Programa ilişkin CD kayıtları ise soruşturma dosyasına eklendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:27 Kaynak: İHA

Fransa, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Portakal, 3. Sayfa
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