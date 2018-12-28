Fatih Portakal Hakkında Soruşturma
1 saat önce
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fatih Portakal'a "Sarı Yelekliler" ile ilgili yorumlarından dolayı "Suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca Fatih Portakal
'a "Sarı Yelekliler" ile ilgili yorumlarından dolayı "Suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Fransa
'da yaşanan 'Sarı Yelekliler'in eylemleri ile ilgili olarak FOX TV
Ana Haber Bülteni'nde "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" şeklinde konuşan Fatih Portakal hakkında "Suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca 16 kişinin şikayetiyle yürütülen soruşturma devam ediyor. Programa ilişkin CD kayıtları ise soruşturma dosyasına eklendi.
(Melike İnal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:31 Kaynak: İHA
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