Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başladı - Son Dakika

FOX TV Ana Haber Bülteni'nin eski sunucusu Fatih Portakal, Türkiye'de koronavirüs salgınının başlamasının ardından ekonomik destek için yapılan kampanyaları eleştirerek Tekalif-i Milliye kanununa atıf yaparak bir paylaşımda bulunmuştu. Bu tweeti nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Portakal ilk duruşması için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

BDDK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sabah gazetesinden Fatih Ulaş'ın haberine göre; Fatih Portakal'ın sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan Tekalif-i Milliye'ye atıfta bulunarak "Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) suç duyurusunda bulunmuştu.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açmıştı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması için İstanbul Adliyesine gelen Portakal, duruşma sırasını bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da yaptığı konuşmada "Başkomutan" sıfatıyla bizzat ordunun başına geçen Mustafa Kemal Paşa'nın yetkilerine dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımlamasına atıfta bulunarak şöyle konuştu: Devlet, en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşın istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin her bir ferdine, devletine olan güveni ile sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Türk milletinin İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millet olduğunu belirten Erdoğan, bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan bu emirleri özellikle hatırlatmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"1. Her il ve ilçede Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacaktır.

2. Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyonuna teslim edecektir.

3. Halkın ve tüccarın elinde bulunan dokuma ürünlerinin yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenecek şekilde el konacaktır.

4. Gıda maddelerinin yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacaktır.

5. Memleketteki tüm demirciler, dökümcüler, marangozlar, sanayi imalathaneleri, ordunun ihtiyaçları için çalışacaktır.

6. Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 kilometre taşıma yapacaktır.

7. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır.

8. Halkın elinde bulunan bütün cephane ve silahlar 3 gün içinde orduya teslim edilecektir.

9. Yakıt ve makine yedek parçalarının yüzde 40'ına el konulacaktır.

10. Bütün yük ve binek hayvanlarının yüzde 20'sine el konacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada görüldüğü gibi ülkenin bir tehditle karşılaştığında devlet ve milletin el ele vererek tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

BANKACILIK KANUNU'NUN 74. MADDESİ

Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.