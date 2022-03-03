FATİH Projesi ile 2 milyonu aşkın tablet bilgisayar seti öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH Projesi ile 2 milyonu aşkın tablet bilgisayar seti öğrencilere dağıtıldı

03.03.2022 18:18
FATİH Projesi ile 2 milyonu aşkın tablet bilgisayar seti öğrencilere dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayar seti sayısı 2 milyon 125 bin 607'ye ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayar seti sayısı 2 milyon 125 bin 607'ye ulaştı.

AA muhabirinin, MEB 2021 yılı faaliyet raporu ve istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Bakanlık, teknoloji bilişim altyapısına yönelik önemli çalışmalara imza attı.

Bakanlığın www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilen MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi) ile kurumsal ve bireysel yetkili girişlerle merkez ve taşra teşkilatının kurumsal ve bireysel çalışmalarına destek sağlanıyor. Bakanlığın pek çok uygulamasına, e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitime erişimin kesintisiz sağlanması amacıyla mobil ağlar aracılığıyla 8 GB'a kadar EBA'ya ücretsiz erişim sağlandı.

Elverişsiz sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle imkanları yeterli olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmesi için 15 bin 234 EBA Destek Noktası oluşturuldu, kırsal kesimde bulunup bilgisayar, internet erişim imkanı olmayan ve ulaşım sorunu yaşayan öğrenciler için 63 ilde 12 bin 185 Gezici EBA Destek Noktası hizmete sunuldu.

FATİH Projesi kapsamında, 2013-2015 arasında 1 milyon 437 bin 800 tablet bilgisayar seti dağıtıldı. Kovid-19 salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinde ise 681 bin 307 tablet bilgisayar seti dezavantajlı gruptaki öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca Ocak 2022'de kronik rahatsızlığı nedeniyle yüz yüze eğitime devam edemeyen öğrenciler için 6 bin 500 tablet bilgisayar seti temin edildi.

Böylece Milli Eğitim Bakanlığının dağıtımını yaptığı tablet bilgisayar seti sayısı 2 milyon 125 bin 607 oldu.

YORUMLAR
500
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımlarını dağıttı Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımlarını dağıttı Psikolojik danışmanlara 'Mesleki Gelişim Programı' eğitimi verildi Psikolojik danışmanlara 'Mesleki Gelişim Programı' eğitimi verildi

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Fatih Projesi, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FATİH Projesi ile 2 milyonu aşkın tablet bilgisayar seti öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:11 Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:26:34. #1.13#
SON DAKİKA: FATİH Projesi ile 2 milyonu aşkın tablet bilgisayar seti öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement