Fatih'te park halinde otomobile çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te park halinde otomobile çarpan motosikletli yaralandı

28.07.2022 16:22
Fatih'te park halinde otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Fatih sahil yolunda motosikletli sürücü, park halindeki otomobile arkadan çarparak yere düştü.

Fatih sahil yolunda motosikletli sürücü, park halindeki otomobile arkadan çarparak yere düştü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Samatya sahilyolunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 LP 7169 plakalı otomobilin sürücüsü Tolga Engintepe, arkadaşını beklemek için yol kenarına aracını park etti. Motosikletli sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Abdurrahim Boz yaralandı. Kazaya karışan otomobildeki sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Bacağı kırılan yaralı sürücünün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Samatya, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te park halinde otomobile çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te park halinde otomobile çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika
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