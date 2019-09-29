Son Dakika Haberleri: Fatih sahilinde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
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Fatih sahilinde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

1 saat önce

Fatih'te bir kuyumcu, Çatladıkapı sahilde arkadaşları ile birlikte otururken tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih sahilinde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Fatih'te bir kuyumcu, Çatladıkapı sahilde arkadaşları ile birlikte otururken tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.


Olay, gece saat 01.00 sıralarında Fatih ilçesi Çatladıkapı sahilinde yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Aşçı arkadaşları ile birlikte deniz kenarında otururken tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aşçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Aşçı'yı bıçaklayan zanlıyı gözaltına aldı.


Hayatını kaybeden Sebahattin Aşçı'nın tek çocuk babası olduğu ve bir kuyumcunun yanında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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