Fatih Şahin: "Ankara'da 25 İlçenin 25'inde de İlçe Seçim Kurullarına İtiraz Edeceğiz"

- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

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Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız