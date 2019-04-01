Son Dakika Haberleri: Fatih Şahin: "Bizim Tespitimiz Kamuoyuna Yansıyan Farkın Gerçekçi Bir Fark Olmadığı Yönünde"

Fatih Şahin: "Bizim Tespitimiz Kamuoyuna Yansıyan Farkın Gerçekçi Bir Fark Olmadığı Yönünde"

1 saat önce

- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:36 Kaynak: AA

AK Parti, Fatih Şahin, Güncel
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