Fatih'teki Börekçide Fareler Tezgah Üstünde Dolaştı - Son Dakika
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Fatih'teki Börekçide Fareler Tezgah Üstünde Dolaştı

01.08.2023 17:53

İstanbul Fatih'te bir börekçide, farenin tepsilerin içerisindeki yiyecek kırıntılarını yediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sirkeci semtinde yer alan dükkanda ayrıca hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

Dün gece Fatih'te bulunan bir börekçinin önünden geçen şahıs, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti. Bu manzara karşısında şoke olan vatandaş, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü.

FARE TEZGAHTA CİRİT ATTI

Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı görülüyor. Öte yandan, dükkanda hijyen kurallarının da hiçe sayıldığı görüntülere yansıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Kemal Demir: Fatih ne zaman il oldu da Sirkeci ilçesi oldu Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Fatih, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'teki Börekçide Fareler Tezgah Üstünde Dolaştı - Son Dakika
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