Fatih Sondaj Gemisi 25 Haziran'da Trabzon'dan ayrılacak - Son Dakika

Fatih Sondaj Gemisi 25 Haziran'da Trabzon'dan ayrılacak
Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'nda hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, eksiklerinin tamamlanmasının ardından 25 Haziran'da sondaj çalışmaları için Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru yola çıkacak.
Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'nda hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, eksiklerinin tamamlanmasının ardından 25 Haziran'da sondaj çalışmaları için Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru yola çıkacak.
Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 29 Mayıs günü İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi 1 Haziran günü Trabzon açıklarına demirlemişti. İstanbul Boğazından geçişi için üzerinde bulunan iki adet kule sökülerek 29 Mayıs günü İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi, 6 Haziran günü Trabzon açıklarından 180 ton çekme kapasiteli 5 adet römorkör eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı'na çekilmişti. Yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulenin montajının yapıldığı Fatih Sondaj Gemisi, 25 Haziran günü Trabzon Limanından sondaj çalışması için Karadeniz Ereğlisi'ne doğru yola çıkacak.
(Bekir Koca/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:07 Kaynak: İHA
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