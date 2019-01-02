Fatih Sondaj Gemisi 3 Ay İçinde İlk Neticeyi Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Fatih sondaj gemisinin ilk sondaj faaliyetine başladığını belirterek, '2-3 ay içinde ilk neticeyi almayı ümit ediyoruz.' dedi. Bolu
'nun Göynük
ilçesinde yerli kömürden elektrik üretimi yapan Aksa Enerji
Santrali'ni ziyaret eden Dönmez, işçilerle yemek yedi.
Dönmez, yaptığı açıklamada, yerli ve yenilenebilir kaynakların ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Güçlü Türkiye
için enerji kaynaklarını sonuna kadar kullanmanın önemine sürekli vurgu yaptıklarını aktaran Dönmez, 'Bunun güzel örneklerinden birisi burası. Bir yılı kapatıp bir yıla girerken sizlerle olmak için burada bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza yeni yılda mutluluklar diliyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. 2019'un, 2018'den daha güzel geçmesini arzu ediyorum.' ifadelerini kullandı.
Bakanlık olarak 2018'de hedefledikleri projeleri gerçekleştirdiklerine, özel sektörün de hedeflerini büyük oranda tutturduğuna dikkati çeken Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
Beklentimiz tabii, doğal gaz ya da petrolü yurt dışından değil, kendi kaynaklarımızdan, topraklarımızdan, denizlerimizden çıkartmak. Onun için de Fatih sondaj gemimiz ile ilk sondajımıza başladık. İnşallah önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ilk neticeyi almayı ümit ediyoruz. Biz ümitliyiz, sizden ilk sondajda doğal gaz ya da petrolü bulmak için dua bekliyoruz, özellikle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için.'
Bakan Dönmez, ikinci sondaj gemisinin de Şubat ortalarında geleceğini aktararak, 'Daha önce zaten iki sismik araştırma gemimiz vardı. Bunlar da faaliyetlerine devam ediyor. İki sondaj, iki araştırma gemisiyle inşallah gece gündüz demeden 'Varsa bulacağız' sloganıyla hareket ediyoruz.' diye konuştu. Madencilik
alanında havadan jeofizik görüntüleme alanında büyük mesafe kaydettiklerini anlatan Dönmez, ülkenin yüzde 80'inin adeta havadan röntgenini çektiklerini söyledi.
Dönmez, bunu gelecek yıl tamamlayacaklarını belirterek, 'Madencilikte hakikaten önemli bir atılım yılı geçirdik. Sadece MTA olarak 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptık. Geçtiğimiz yıl bu rakam 1 milyondu, tarihi rekor var. İnşallah önümüzdeki yıl da iş programına uygun olarak bu sondajlara devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.
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