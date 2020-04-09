"Fatih" sondaj gemisi İstanbul'da
6 saat önce
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul'a ulaştı.
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul'a ulaştı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir attı.
"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, yarın sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak, burada direk kısaltma işleminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nün altından geçerek Karadeniz'e açılacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:56 Kaynak: AA
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