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Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı - Son Dakika

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı

16.02.2022 11:19
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Karasu-1 kuyusunda 3. arama sondajına başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Karasu-1 kuyusunda 3. arama sondajına başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından "Yeni kuyu, yeni heyecan" başlığıyla yaptığı paylaşımda, yeni kuyu Karasu-1'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda 3. arama sondajına başladığını açıkladı. Bakan Dönmez, Fatih'in deniz seviyesinden 5 kilometre derinde 2 buçuk ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdüreceğini belirtti. Dönmez, "Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

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Fatih Dönmez, Karadeniz, Enerji, Fatih, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı - Son Dakika
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