FATİH SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika

İstanbul DHA - FATİH Sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama töreni düzenleniyor. Haydarpaşa Limanı'ndaki törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz" dedi.

Bakan Dönmez, "Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.