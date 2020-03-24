Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında - Son Dakika Ekonomi

Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

6 saat önce

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.

Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında, System.String[]

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.

Bölgede çalışmalarını tamamlayan Fatih, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Taşucu Limanı açıklarına geldi.

Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta demirleyen ve havanın kararmasıyla ışıklarını açan Fatih, ihtişamlı görüntüsüyle dikkati çekti.

Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek.

Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

Taşucu Limanı, Doğu Akdeniz, Mersin, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:06 Kaynak: AA

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