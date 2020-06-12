Fatih Sondaj Gemisi'nin kulelerinin montajı tamamlandı, dev vincin sökümüne başlandı
Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılırken sökülen yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulenin montajının tamamlanmasının ardından dev vincin sökümüne başlandı.
Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılırken sökülen yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulenin montajının tamamlanmasının ardından dev vincin sökümüne başlandı.
İstanbul Boğazından geçişi için üzerinde bulunan iki adet kule sökülerek 29 Mayıs günü İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi, arama faaliyetleri kapsamında son hazırlıklarını Trabzon Limanı'nda yapıyor. Gemi, geçtiğimiz Cumartesi günü Trabzon açıklarından 180 ton çekme kapasiteli 5 adet römorkör eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı'na çekilmişti. Ardından boğazlardan geçişi için sökülen kulelerin Trabzon Limanı'nda gemiye montajı başlarken, 2 adet kulenin de gemiye yerleştirilmesi çalışması tamamlandı.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi için sökülen parçaları tekrar monte edilmesi için kullanılan 165 metre yükseklikteki vincin de sökümüne başlandı. 25 günde kurulan vincin sökümünün tamamlanmasının ardından uçakların Trabzon Havalimanı'na iniş kalkışı da artık etkilenmemiş olacak. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:15 Kaynak: İHA
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