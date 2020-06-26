Fatih Sondaj Gemisi, sondaj faaliyetlerine başlamak üzere Trabzon Limanı'ndan ayrıldı (1)
Fatih Sondaj Gemisi'nin görüntüleri Mehter takımını gösterisi Vatandaşların Türk bayrağı sallaması Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan ayrılışı TRABZON - Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine başlamak üzere demir attığı Trabzon Limanı'ndan ayrıldı.
Fatih Sondaj Gemisi'nin görüntüleri
Mehter takımını gösterisi
Vatandaşların Türk bayrağı sallaması
Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan ayrılışı TRABZON - Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine başlamak üzere demir attığı Trabzon Limanı'ndan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 07:53 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fatih Sondaj Gemisi, sondaj faaliyetlerine başlamak üzere Trabzon Limanı'ndan ayrıldı (1) - Son Dakika
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