Fatih Sondaj Gemisi, sondaj faaliyetlerine başlamak üzere Trabzon Limanı'ndan ayrıldı (1) - Son Dakika

Fatih Sondaj Gemisi, sondaj faaliyetlerine başlamak üzere Trabzon Limanı'ndan ayrıldı (1)

Fatih Sondaj Gemisi'nin görüntüleri Mehter takımını gösterisi Vatandaşların Türk bayrağı sallaması Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan ayrılışı TRABZON - Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine başlamak üzere demir attığı Trabzon Limanı'ndan ayrıldı.

Fatih Sondaj Gemisi'nin görüntüleri

Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi

Mehter takımını gösterisi

Vatandaşların Türk bayrağı sallaması

Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan ayrılışı TRABZON - Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine başlamak üzere demir attığı Trabzon Limanı'ndan ayrıldı.

Karadeniz, Trabzon, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 07:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Sondaj Gemisi, sondaj faaliyetlerine başlamak üzere Trabzon Limanı'ndan ayrıldı (1) - Son Dakika

Son Dakika

08:34 Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak 08:33 ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı 08:14 Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır 07:54 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi 00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:26 İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:06 Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
08:34
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
08:07
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
07:48
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
07:31
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
06:47
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
05:43
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
02:25
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
01:16
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
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