Fatih Sondaj Gemisi, sondaj faaliyetlerine başlamak üzere Trabzon Limanı'ndan ayrıldı (2) - Son Dakika

Fatih Sondaj Gemisi, sondaj faaliyetlerine başlamak üzere Trabzon Limanı'ndan ayrıldı (2)
Fatih Sondaj Gemisi'nin görüntüleri Mehter takımını gösterisi Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan ayrılışı TRABZON - Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine başlamak üzere demir attığı Trabzon Limanı'ndan ayrıldı.
Fatih Sondaj Gemisi'nin görüntüleri
Mehter takımını gösterisi
Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan ayrılışı TRABZON - Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine başlamak üzere demir attığı Trabzon Limanı'ndan ayrıldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 08:00 Kaynak: AA
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