Fatih Sondaj Gemisi, Tuna-1 lokasyonunda ilk sondaja başladı - Son Dakika

Fatih Sondaj Gemisi, Tuna-1 lokasyonunda ilk sondaja başladı

Trabzon'dan yola çıkan Fatih Sondaj Gemisi, Filyos beldesindeki hazırlık çalışmalarının ardından bugün Kdz. Ereğli ilçesi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda ilk sondajına başladı.

Trabzon'dan yola çıkan Fatih Sondaj Gemisi, Filyos beldesindeki hazırlık çalışmalarının ardından bugün Kdz. Ereğli ilçesi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda ilk sondajına başladı. Fatih Sondaj Gemisi'ne iki yardımcı gemi eşlik ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde İstanbul'dan Trabzon'a uğurlanan ilk milli sondaj gemisi Fatih, Trabzon'daki hazırlıkların ardından geçen 30 Haziran günü Zonguldak'a geldi. Karadeniz'de yapılacak olan sondaj faaliyetleri kapsamında Filyos beldesi açıklarında son hazırlıklarını yapan ilk milli sondaj gemisi, buradan Kdz. Ereğli açıklarına hareket etti.


Karadan 80 ila 90 mil açıklarında olduğu tahmin edilen Fatih Sondaj Gemisi'ne iki de yardımcı gemi eşlik ediyor. Tuna-1 lokasyonunda başlayan sondajın müjdesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verdi. Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. Varsa mutlaka bulacağız."


Fatih Sondaj Gemisi ise açıkta olduğu için karadan görülemiyor. Öte yandan gemilerin denizdeki hareketlerini gösteren bir internet sitesinden Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaj yaptığı yer görülebiliyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Trabzon, Filyos, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fatih Sondaj Gemisi, Tuna-1 lokasyonunda ilk sondaja başladı - Son Dakika Ekonomi

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