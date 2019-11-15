Fatih sondaj gemisi yeni faaliyetine başladı: Rumlardan 'hukuk ihlali' tepkisi

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı, sondaj gemisi ile adanın açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yürüten Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.



Rum yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "AB yaptırımlarının yürürlüğe girdiği gün Türkiye'nin açıkladığı bu yeni yasa dışı eylemleri, uluslararası ve Avrupa hukukuna yönelik aşırı ve kışkırtıcı bir ihlal göstergesidir" ifadelerine yer verildi.