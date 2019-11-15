Son Dakika Haberleri: Fatih sondaj gemisi yeni faaliyetine başladı: Rumlardan 'hukuk ihlali' tepkisi
Son Dakika Dünya Fatih sondaj gemisi yeni faaliyetine başladı: Rumlardan 'hukuk ihlali' tepkisi - Son Dakika Dünya

Fatih sondaj gemisi yeni faaliyetine başladı: Rumlardan 'hukuk ihlali' tepkisi

6 saat önce

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Türkiye’ye ait sondaj gemisinin adada sondaj faaliyetleri yürüterek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ileri sürdü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün, Fatih Sondaj gemisinin dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladığını açıkladı

Fatih sondaj gemisi yeni faaliyetine başladı: Rumlardan 'hukuk ihlali' tepkisi, System.String[]

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı, sondaj gemisi ile adanın açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yürüten Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.


Rum yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "AB yaptırımlarının yürürlüğe girdiği gün Türkiye'nin açıkladığı bu yeni yasa dışı eylemleri, uluslararası ve Avrupa hukukuna yönelik aşırı ve kışkırtıcı bir ihlal göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:46 
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