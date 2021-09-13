Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-5 kuyusunda çalışmalara başladı

ZONGULDAK - Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz rezervlerinin tespiti ve çıkarılması için sondaj çalışmalarına katılan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Türkali-5 kuyusunda çalışmalara başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni tespit kuyusu Türkali-5'te olduğunu duyurdu. Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerinin tespiti ve milli ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesabından "Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım... Keşfimizin milletimizle buluşacağı 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz" paylaşımına yer verdi. Fatih Sondaj Gemisi geçen yıl 21 Ağustos günü Tuna-1 bölgesinde yapılan sondajda 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi tespitinin ardından, 17 Ekim 2020, 4 Haziran ve 31 Temmuz 2021 tarihlerinde kuyu sondajlarını gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemisi bu çalışmaların ardından Türkali-5 yeni tespit kuyusunda çalışmalarına başlamış oldu.

Öte yandan Kanuni Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Yavuz Sondaj Gemisi de boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için geçen 15 Ağustos günü Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından Karadeniz'e hareket edecek.

Karadeniz'deki keşif Türkiye'nin elini güçlendirecek

Dünyanın en ileri teknoloji uygulamalarından birine sahne olacak olan Filyos'ta gazın milli ekonomiye kazandırılması için hummalı çalışmalar sürüyor. Karadeniz'deki doğalgazın deniz tabanından 150 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla karaya çıkartılması için bölgede işleme tesisi kurma çalışmaları sürüyor. Rezervle birlikte gaz ithalatının azaltılması gündemdeki yerini aldı. Hem ticari hem de lojistik bir üst olan Filyos, limanıyla da Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerine ev sahipliği yapıyor.