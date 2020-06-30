Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta - Son Dakika

Zonguldak'ta büyük heyecana neden olan geminin, sondaj faaliyetlerine başlayacağı gün merakla bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama