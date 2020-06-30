Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta (2) - Son Dakika

Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta (2)

GEMİ, İLGİ ODAĞI OLDUZonguldak'ın Filyos açıklarındaki Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih', görenlerin ilgisini çekti.

GEMİ, İLGİ ODAĞI OLDU

Zonguldak'ın Filyos açıklarındaki Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih', görenlerin ilgisini çekti. 'Fatih'i görünce cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafını çekenler, gururlandıklarını söyledi. Geminin kendisini gururlandırdığını dile getiren Serdar Demiralay, "Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. Zonguldak açıklarına 'Fatih' sondaj gemimiz geldi" dedi.

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Zonguldak, Filyos, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta (2) - Son Dakika

Son Dakika

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