Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta (2) - Son Dakika

Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta (2)
GEMİ, İLGİ ODAĞI OLDUZonguldak'ın Filyos açıklarındaki Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih', görenlerin ilgisini çekti.
GEMİ, İLGİ ODAĞI OLDU
Zonguldak'ın Filyos açıklarındaki Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih', görenlerin ilgisini çekti. 'Fatih'i görünce cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafını çekenler, gururlandıklarını söyledi. Geminin kendisini gururlandırdığını dile getiren Serdar Demiralay, "Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. Zonguldak açıklarına 'Fatih' sondaj gemimiz geldi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:18 Kaynak: DHA
Son Dakika 10:19 Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu 10:11 Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:43 Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu 09:23 "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti 09:01 Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı 08:25 Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 19:11 Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı