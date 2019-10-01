Fatih Sondaj ve Oruçreis Araştırma Gemileri deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz...
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Fatih Sondaj ve Oruçreis Araştırma Gemileri deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
Fatih Sondaj ve Oruçreis Araştırma Gemileri deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor
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