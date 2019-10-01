Son Dakika Haberleri: Fatih Sondaj ve Oruçreis Araştırma Gemileri deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz...
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Fatih Sondaj ve Oruçreis Araştırma Gemileri deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz...

15 dakika önce

Fatih Sondaj ve Oruçreis Araştırma Gemileri deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.

Fatih Sondaj ve Oruçreis Araştırma Gemileri deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor

Fatih Sondaj ve Oruçreis Araştırma Gemileri deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz...

Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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