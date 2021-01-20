Fatih sondaj yapacak Kanuni test edecek - Son Dakika

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kanuni, Fatih sondaj gemisi için kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini yürütecek.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim 2020'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı. Gemi, Türkali-1 kuyusundaki sondajına da 5 Kasım'da başlamıştı.

Türkiye Petrolleri envanterine yeni katılan Kanuni gemisi ise 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6. nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak biliniyor.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 13 Kasım'daki yapılan uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşmıştı.

(İHA)