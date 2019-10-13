Son Dakika Haberleri: Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu
Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu

Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu

36 dakika önce

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, Kırklareli'nde tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, Kırklareli'nde tamamlandı.

Edirne Selimiye Camisi önünde start alan turda, Türkiye'nin yanı sıra Fas, Azerbaycan, Kazakistan ve Sırbistan'dan toplam 66 bisikletçi 130 kilometrelik etapta pedal çevirdi.

Sporcular, Karacaibrahim Mahallesi Turistyolu Caddesi'ndeki bitiş noktasını ilk sırada geçebilmek için mücadele verdi.

Organizasyonda ilk sırayı Türk Milli Takımı'ndan Ahmet Örken aldı. Azerbaycanlı sporcu Samir Jabrayilov ikinci, Faslı Lahcen Sabbahi ise üçüncü oldu.

İstasyon Caddesi'nde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren bisikletçiler madalyalarını aldı.

Öte yandan turda en genç yarışmacı olarak Faslı Lahcen Sabbahi'ye ve takım klasmanında ise Türk Milli Takımı'na madalya ve kupaları verildi.

Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vali Yardımcısı Emre Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile kurum müdürleri ve bisiklet kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar
Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi Terör örgütü PKK/YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4 karayolu kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 17:20:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]