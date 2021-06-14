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Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor

14.06.2021 08:14

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, aşı gruplarının genişlemesiyle birlikte aşı çalışmaları büyük bir hız kazandı.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, aşı gruplarının genişlemesiyle birlikte aşı çalışmaları büyük bir hız kazandı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yılmaz, "Sabah saat 08.00'da başlayıp, gece saat 24.00'da biten çift vardiya usulüyle, tam kapasite olarak şu anda 3 bin 200 gibi bir sayıda aşılama yapmaktayız." dedi.

Aşılama programına en son şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo ve kurye çalışanları dahil edilmişti, geçtiğimiz gün itibariyle aşılama programına 40 yaşına kadar olan kişiler de dahil oldu. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aşı olmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren hastanede başlayan aşıya talep yoğunluğu gün boyu devam etti. Aşılananlar, aşı polikliniklerin çevresinde olası bir yan etkiye karşı bir süre gözlem altında tutuldu.

"Günde talebe göre 3 bin 200 kişiye aşılama yapıyoruz"

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yılmaz, "Bildiğiniz gibi aşılama İstanbul genelinde halen devam etmekte. Türkiye'de 13 Ocak itibariyle başlayan aşılama işlemi bugün tüm Türkiye çapında otuz milyonu aşmış durumda. İstanbul'da da beş milyonu aşmış. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi olarak da yaklaşık dört yüz bini biraz aşan bir nüfusa hitap etmekteyiz. Burada herkese hizmet verebilmek için merkezimizde aynı anda beş istasyonda aynı anda, on hastaya hizmet verebilecek şekilde aşılamaları devam ettirmekteyiz. Sabah saat sekizde başlayıp, gece saat yirmi dörtte biten çift vardiya usulüyle kapasite olarak şu anda 3 bin iki yüz talebe göre değişen bir sayıda aşılama yapmaktayız. Günde ortalama şu anda elli yaş üstünün tanımlanmasıyla birlikte en yüksek ulaştığımız kapasite üç bin iki yüz civarında ortalama üç bin sayılarında son bir haftada üç bin sayılarında devam etmekteyiz." ifadelerini belirtti.

Aşı olan Adem Zeyrek "Vallahi şükürler olsun sonunda aşıya kavuştuk. Ülkemizdeki aşı yapım sayısı hızlandı ve şu anda tebrik ediyorum tüm sağlık çalışanlarını. Gerçekten hiç sıra beklemeden hızlıca aşımızı olduk. Inşallah tüm ülke kısa zamanda kurtulur." şeklinde konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor

Araştırma Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Taksi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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