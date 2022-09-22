Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

22.09.2022 04:24

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için hastalığın simge rengi mor ile aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için hastalığın simge rengi mor ile aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nün hatırlatılması için hastalığın simge rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi' 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi' 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak İzmit Belediyesi'nden Dünya Alzheımer Gününde Anlamlı Yürüyüş İzmit Belediyesi'nden Dünya Alzheımer Gününde Anlamlı Yürüyüş
Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Eylül, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:35:34. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement