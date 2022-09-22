Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul 'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nün hatırlatılması için hastalığın simge rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü - Son Dakika

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