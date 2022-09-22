Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için hastalığın simge rengi mor ile aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nün hatırlatılması için hastalığın simge rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü - Son Dakika