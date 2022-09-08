Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü - Son Dakika
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

08.09.2022 03:02

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renkleri olan yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü - Son Dakika
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