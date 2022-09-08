Yunanistan'dan bir skandal açıklama daha: Ne gece ne de gündüz gelebilirler

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul 'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renkleri olan yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü - Son Dakika

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