FSM'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi - Son Dakika
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FSM'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi

10.09.2022 05:46

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, "dur" ikazına uymayan bir sürücü polislere çarpıp kaçtı. 2 polis yaşanan olay sonucu yaralanırken kaçan sürücü, ikinci kez kaza yapmasının ardından yakalandı.

FSM Köprüsü'nde, Anadolu Yakası girişinde uygulama yapan polis ekibi, köprüye süratli bir şekilde giren 48 AGP 572 plakalı ticari panelvana "dur" uyarısında bulundu.

2 POLİSE ÇARPTI

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ticari panelvan, hızla devam ederek uygulama noktasındaki polislere çarptı. Polis memurları Okan D. ve Kadir M. yaralandı.

FSM'de 'dur' ihtarına uymayan panelvan polislere çarptı, 2 memur yaralandı

BİR KAZA DAHA YAPTIĞI ANDA YAKALANDI

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı polisler, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yoluna devam eden araç, köprüde seyir halinde olan Durmuş S. idaresindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü, gözaltına alındı.

FSM'de 'dur' ihtarına uymayan panelvan polislere çarptı, 2 memur yaralandı

TRAFİK BİR SÜRE SIKIŞTI

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik çemberi oluştururken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Köprüde yaşanan trafik yoğunluğu, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü
Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Anadolu Yakası, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FSM'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: FSM'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi - Son Dakika
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