Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı polisler, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yoluna devam eden araç, köprüde seyir halinde olan Durmuş S. idaresindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Anadolu Yakası, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FSM'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi - Son Dakika

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