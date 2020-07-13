Fatih Sultan Mehmet Han'ın namazgahında 'şükür' duası - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Han'ın namazgahında 'şükür' duası
Fatih Sultan Mehmet Han'ın namazgahında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte sabah namazını kılan vatandaşlar, yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya Camisi için şükür duası etti.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın namazgahında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte sabah namazını kılan vatandaşlar, yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya Camisi için şükür duası etti.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Okçular Tekkesinde bulunan namazgahında vatandaşlarla bir araya gelerek sabah namazını kıldı. Açık alanda sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde kılınan namazın ardından, 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya Camii için şükür duası edildi. Başkan Yıldız sabah namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:07 Kaynak: İHA
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