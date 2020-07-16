Fatih Sultan Mehmet'in babasına dua ettiler, Ayasofya'da namaz kılmak için Bursa'dan yürüyerek yola... - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet'in babasına dua ettiler, Ayasofya'da namaz kılmak için Bursa'dan yürüyerek yola...

Fatih Sultan Mehmet'in babasına dua ettiler, Ayasofya'da namaz kılmak için Bursa'dan yürüyerek yola çıktılar Bursa'dan yürüyerek Ayasofya'ya gidiyorlar Bursa'da 2 duyarlı genç, Fatih Sultan Mehmet'in babası 2.

Fatih Sultan Mehmet'in babasına dua ettiler, Ayasofya'da namaz kılmak için Bursa'dan yürüyerek yola çıktılar

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Bursa'dan yürüyerek Ayasofya'ya gidiyorlar

BURSA - Bursa'da 2 duyarlı genç, Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat Han'ın babasına dua edip; müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da ilk namazı kılmak için yürüyerek İstanbul'a doğru yürüyüş başlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu Muradiye Semti'ndeki külliyeye gelen Ali Torlak ve Deniz Çakıcı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası 2'inci Murat Han ve annesi Hüma Hatun'un türbelerinde dua etti. Ali Torlak ve Deniz Çakıcı, burada burada dua ettikten sonra İstanbul'a yürüyerek yola çıktı.

İstanbul'da ilk önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret edecek olan iki kafadar, Ayasofya Camisi'ne geçerek ilk namaza katılacak. Ayasofya'da namaz kılmak için yollara düşen 2 arkadaş bir hafta boyunca yollarda olacak.

Yolculuk için çok heyecanlı olduklarını belirten Ali Torlak, "Ayasofya'da ilk cumayı kılmak için Bursa'dan yürüyerek gitmeyi hedefliyoruz. Biz ilk önce Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin babası 2'inci Murat Han'ın türbesine gelerek dua ettik Buradan yola çıkıp ilk önce Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Türbesini ziyaret edeceğiz. 25 Temmuz Sabahı İstanbul'da olmayı düşünüyoruz" dedi.

Bursa'dan İstanbul'a yürüyerek gideceklerini ifade eden Deniz Çakıcı, "Bu yolculuk günlerce sürecek ama biz büyük keyif alacağız. İnşallah cuma namazını Ayasofya'da kılacağız" şeklinde konuştu.

Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet'in babasına dua ettiler, Ayasofya'da namaz kılmak için Bursa'dan yürüyerek yola... - Son Dakika
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